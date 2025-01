Angela Melillo su Justine Mattera: “Amicizia finita per sempre, ecco cosa mi ha fatto!”

Angela Melillo e Justine Mattera hanno interrotto la loro amicizia. Angela ha rivelato questo alla conduttrice Monica Setta durante le registrazioni di una nuova puntata di “Storie Di Donne Al Bivio Week End”. La causa della rottura sembrerebbe essere una dichiarazione di Justine, che avrebbe affermato di aver frequentato corsi di sesso insieme ad Angela. Melillo ha definito Justine una bugiarda e ha sottolineato che la sua affermazione non è vera. Angela ha chiarito che non c’è nulla di male nel frequentare tali corsi, ma non tollera essere coinvolta in situazioni basate su falsità. Di conseguenza, ha dichiarato che l’amicizia con Justine è finita per sempre.

Inoltre, Angela ha parlato anche della sua gravidanza. Ricordando il momento in cui ha scoperto di essere incinta di sua figlia Mia, ha raccontato di aver appena effettuato una serie di esami radiografici, tra cui una TAC con contrasto, che avrebbero potuto essere dannosi per il feto. Il padre di Mia l’ha lasciata sola a prendere la decisione riguardo alla gravidanza, suscitando in lei giorni di angoscia. Nonostante le difficoltà, Angela ha deciso di portare avanti la gravidanza, vivendo mesi molto difficili prima della nascita di Mia, che è arrivata sana e le ha dato una gioia indescrivibile.

La situazione tra Angela e Justine si complica ulteriormente in vista della partecipazione di entrambe al nuovo show di Rai1, “Come Prima Più Di Prima”, previsto in stile “Ora O Mai Più” e dedicato alle soubrette cinquantenni. Questa indifferenza tra le due ex amiche potrebbe rendere interessante la loro dinamica nel programma, ma Angela si è chiaramente espressa sulla sua posizione riguardo a Justine e alla loro amicizia, affermando che nonostante i loro passati legami, ora non c’è più spazio per un riavvicinamento.

In sintesi, il rapporto tra Angela Melillo e Justine Mattera è giunto al termine a causa di una menzogna, e Angela ha condiviso anche la sua esperienza durante la gravidanza, evidenziando le sfide affrontate fino alla nascita di sua figlia Mia.