Angela Melillo dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi ha deciso di scendere in politica e di candidarsi alle comunali di Roma con la lista Civica Gualtieri.

“Domani comincia il mio viaggio verso le elezioni del 3 ottobre 2021, per il Consiglio Comunale con la lista Civica Gualtieri. Non sarà una strada facile, ma sarà percorsa con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare qualcosa per Roma: la mia città. Penso che ogni singolo contributo possa fare la differenza”.

Angela Melillo non è l’unica donna dello spettacolo ad essere scesa in politica per queste elezioni comunali, dato che anche l’ex tronista Rossella Intellicato lo ha fatto candidandosi alle comunali di Torino con la Lega di Matteo Salvini. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico“.

Angela Melillo solo qualche mese fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

“Quando ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni. Prima di partire avevo detto a mia figlia che sarei tornata dopo due o tre settimane. Lei invece era del parere opposto perché pensava arrivassi in finale. Per me essere arrivata in semifinale senza mai essere nominata è stato un traguardo importante”.

La showgirl, a SuperGuidaTv, ha poi aggiunto: