Angela Melillo nel post puntata de L’Isola dei Famosi è scoppiata a piangere a causa dell’accusa mossa da Miryea che aveva sostenuto che Gilles Rocca avesse chiesto a tutti di essere nominato.

Accusa che Miryea ha sostenuto sia in Palapa sia dopo sulla spiaggia, nonostante tutto il gruppo – Gilles Rocca in primis – abbia negato.

“Sei una bugiarda Miryea, non voglio parlarti più, non mi piaci proprio. Posso chiederti di non rivolgermi più la parola? Spero di restare qua ancora per poco. Per me tu non esisti più. Dietro questa finta ingenuità in realtà c’è una abile stratega”.