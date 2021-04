Angela Melillo e Samantha De Grenet sono grandi amiche da quando nel 2004 hanno partecipato (con grande successo) alla prima edizione de La Talpa, girata nello Yucatan e condotta da Paola Perego (subentrata dopo una puntata ad Amanda Lear).

In quell’occasione Angela Melillo (che ne uscì vincitrice scovando la talpa, Marco Predolin) ebbe anche una forte crisi di panico perché sotterrata viva ed a consolarla fu proprio Samantha De Grenet.

Intervistata da SuperGuidaTv, Samantha De Grenet ha deciso di schierarsi pubblicamente in favore di Angela Melillo – ora nel cast de L’Isola dei Famosi – sostenendo come lei sia una donna “preparata sul piano fisico” ed anche “sincera e perbene”.

“Essendo appassionata di reality sto seguendo anche questa edizione [de L’Isola dei Famosi, ndr]. Quando poi partecipano delle persone che conosco bene la curiosità è anche maggiore perché voglio capire se nel gioco si comportano in modo diverso. Ci sono dei personaggi interessanti che creano dinamiche e che giocano molto con l’ironia come Vera Gemma che mi diverte molto. E poi c’è Angela Melillo, una mia amica. Oltre ad essere una persona perbene è sincera ed è molto preparata sul piano fisico perché ha fatto tanti anni di danza. I ballerini conoscono la disciplina e la fatica. Non a caso Angela ha dimostrato di essere tenace vincendo la prova leader”.