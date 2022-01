Angela Melillo, Nathaly Caldonazzo, Eva Grimaldi, Valeria Marini, Pamela Prati, Antonella Mosetti, Ramona Badescu, Nina Moric e chi più ne ha più ne metta. Se Mediaset ci vuole bene dovrebbe regalarci un GFVip – Bagaglino Edition, perché il trash sarebbe assicurato.

Da quando il Bagaglino è approdato in tv sono dozzine le prime donne che hanno calcato il palco del Salone Margherita e le storie su loro sono infinite. Dalla storica rivalità fra Valeria Marini e Pamela Prati, al retroscena che riguarda il debutto di Nathaly Caldonazzo, fino alla notizia di oggi lanciata da Angela Melillo.

Durante una diretta Instagram ripresa dal portale iGossip, Angela Melillo ha infatti confessato di essersi accorta di essere stata bloccata su Instagram da Nathaly Caldonazzo, senza un reale motivo apparente.

“Nathaly è una donna molto bella e affascinante – ha sottolineato Angela Melillo -. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e abbiamo anche fatto un viaggio insieme per un lavoro. Ultimamente però ho scoperto una cosa molto particolare. Due settimane dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6, l’ho taggata per farle dei complimenti ma ho scoperto che mi ha bloccata senza motivo su Instagram. Che cosa è successo? Nulla di male… Nathaly, perché mi hai bloccata? Io comunque le mando un bacio, perché mi piace. Sai io blocco le persone volgari e ineducate, poi per il resto lascio commenti negativi non li blocco”.