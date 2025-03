Angela Melillo: La Scomparsa e il ‘Miracolo’ di Sua Figlia Mia

Angela Melillo, celebre showgirl degli anni ’90, torna in televisione partecipando a “Ne vedremo delle belle”, un programma che debutta il 22 marzo su Rai 1. Nata a Roma nel 1967, Melillo si è fatta conoscere come ballerina e ha raggiunto la popolarità grazie a programmi come “Scherzi a parte” e “Il Grande gioco dell’oca”, nonché alla sua partecipazione nel “Bagaglino”. Ha avuto anche un’importante carriera come attrice, recitando in produzioni come “Il Maresciallo Rocca” e “Elisa di Rivaombrosa”. La sua ascesa è culminata con la vittoria nel reality “La Talpa” nel 2004. Negli ultimi anni, è tornata alla ribalta con la sua partecipazione all'”Isola dei famosi” nel 2021, dove ha deciso di tornare a casa dopo due mesi per riabbracciare la figlia.

Angela Melillo ha una figlia, Mia, nata nel 2008, e ha avuto un matrimonio con l’imprenditore Ezio Bastianelli dal 2006 al 2016. Successivamente, nel 2022, si è risposata con l’avvocato Cesare San Mauro. In un’intervista, ha condiviso la difficile gravidanza in cui ha affrontato complicazioni mediche, ma ha scelto di portare avanti la gravidanza nonostante le incertezze. Melillo descrive Mia come il suo “dono più grande” e continua a esprimere gratitudine per la salute di sua figlia. Con il ritorno in scena, Angela Melillo conferma il suo status di icona del mondo dello spettacolo, pronta a intrattenere nuovamente il pubblico.