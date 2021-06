Angela Melillo, tornata in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è detta contenta della vittoria di Awed che, proprio come quella di Tommaso Zorzi al GF Vip, rappresenta un traguardo importante per i giovani d’oggi.

“La vittoria di Tommaso al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti. […] Tommaso l’ho visto in puntata e gli ho detto che dal vivo è molto più dolce di quello che appare.

E ancora:

“Awed e Valentina Persia sono due persone che porto nel mio cuore e sono felice che siano arrivati entrambi sul podio. Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social mentre Valentina proviene dalla televisione. […] Awed ha saputo giocare bene ma lo ha fatto in modo pulito senza fare strategie cattive“.

Angela Melillo: “Non so se rifarei L’Isola dei Famosi”

Angela Melillo, che in passato ha vinto La Talpa, è arrivata questa volta ad un passo dalla finale.

“Quando ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni. Prima di partire avevo detto a mia figlia che sarei tornata dopo due o tre settimane. Lei invece era del parere opposto perché pensava arrivassi in finale. Per me essere arrivata in semifinale senza mai essere nominata è stato un traguardo importante”.

E ancora:

“Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. Dovevo farmi bastare 25g di riso per pranzo e 25g per cena. Ho passato molto tempo a riflettere e in questo tempo ho capito che molte cose si danno per scontato. Il tempo sull’Isola non passava mai soprattutto di notte quando bisognava fare attenzione al fuoco per evitare che si spegnesse. Non so se la rifarei come esperienza”.