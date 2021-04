Angela Melillo ha infranto il regolamento durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi approfittando di una distrazione (una delle troppe, oserei dire) dell’inviato Massimiliano Rosolino che ha lasciato incustodito il premio anche a tempo scaduto.

Ma andiamo con ordine.

Le due nuove arrivate, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, sono state chiamate a fare due squadre per competere l’una contro l’altra per aggiudicarsi una teglia di lasagne. A vincere è stata la squadra della sciatrice (dove c’era Angela Melillo) ed i naufraghi vittoriosi hanno avuto l’opportunità di gustarsi un pezzo di lasagna in un minuto. Fra loro c’era anche Ubaldo Lanza che tuttavia ha preferito non ritirare il premio perché allergico a cipolla ed aglio, ingredienti tipici del ragù della lasagna.

Quando in studio si sono accorti che Ubaldo non stava mangiando Ilary Blasi è andata in confusione “ma non mangia perché era fra i perdenti o ha vinto?” ed al termine del minuto messo a disposizione degli autori per mangiare la lasagna, Massimiliano Rosolino si è avvicinato al Cromatologo per chiedergli come mai non avesse ingurgitato il suo premio.

Angela Melillo infrange il regolamento, il video

Nel farlo l’inviato ha lasciato la lasagna incustodita ed Angela Melillo ne ha approfittato per prenderne un pezzo e passarlo ad Elisa Isoardi (della squadra perdente) che l’ha mangiato di nascosto coprendosi dietro Awed ed Andrea Cerioli, che hanno assistito alla scena.

Un gesto gentile a livello umano ma contrario alle dure regole del gioco de L’Isola dei Famosi. A questo punto urge una punizione per la naufraga, come ad esempio la mancata possibilità di competere alla prossima prova leader o l’impossibilità di degustarsi la prossima ricompensa. In Honduras è ormai anarchia.