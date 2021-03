Angela Melillo questa sera si tufferà dall’elicottero per diventare a tutti gli effetti una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi e – intervistata dal portale Today – ha svelato cosa pensa dei suoi nuovi compagni d’avventura.

“Di certo mi farò un sacco di risate con Roberto Ciufoli, che conosco da anni. Poi ho incrociato lo sguardo di Elisa Isoardi nei corridoi e, sotto la mascherina, c’era un sorriso sincero che sono riuscita a intravedere nonostante la protezione anti Covid. Non so se posso definirla spalla ma, sicuramente, mi piace pensare che possa essere una buona amica con cui relazionarmi e avere confronti costruttivi. Credo molto nel dialogo tra donne. Trovo che tra donne ci sia una maggiore capacità di aiutarsi e comprendersi”.

L’ex showgirl del Bagaglino e attrice, ha poi aggiunto:

“De L’Isola dei Famosi mi spaventa la notte e i suoi abitanti. E il fatto che non ci sia una farmacia dove acquistare della valeriana. […] Ho partecipato per una voglia di evasione e per pura follia. E più realizzo che manca poco e più prevale il sentimento di follia in realtà (sorride, ndr.). […] Guardando il programma, ho sempre pensato che ci sia un ‘prima’ e un ‘dopo’ Isola e oggi, sono ansiosa di iniziare per scoprire il mio ‘dopo’”.