Angela Favolosa Cubista si è fatta conoscere a Italia’s Got Talent e pochi mesi dopo Maria De Filippi l’ha portata a Uomini e Donne al Trono Over. Da qualche anno la simpatica signora siciliana non è più in studio, ma adesso è sbarcata su Tik Tok e in uno dei suoi recenti video si è scagliata contro Kween Mary.

“Vi ho fatto capire che io da Maria De Filippi non prendevo neanche una lira. Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così. Poi Berlusconi ad agosto faceva la pubblicità dicendo che a settembre avrebbe messo programmi nuovi, invece poi c’è sempre Uomini e Donne e Barbara d’Urso. […] Poi Maria De Filippi a Uomini e Donne, perché devono ballare a contatto fisico? Secondo voi è giusto che si stringono? Non è giusto, ma gli conviene a Berlusconi con la sua pubblicità. Non è giusto che ballano appiccicati, non va bene che ballino in un programma tv”.

Onestamente ho qualche dubbio che Angela non abbia ricevuto nemmeno un rimborso spese. Diciamo che la Favolosa Cubista è molto simpatica e ci ha fatto tanto ridere, ma i social non sono facili da usare e chi non è pratico del web dovrebbe fare un po’ attenzione (e non parlo solo di Angela, Madonna ad esempio ha fatto vari scivoloni).

Ogni volta che Maria dice : ANGELA

la mia mente : FAVOLOSA CUBISTA #UominieDonne pic.twitter.com/Q7RnisG3cE — Gloria (@glooryetta) May 17, 2019

#uominiedonne io ho trovato solo Angela favolosa cubista in gabbia… pic.twitter.com/cWws953DWh — POLLON (@POLLONeEROS) April 10, 2014

Nel 2014 Angela ha fatto appello a Maria De Filippi per tornare a U&D.