Angela Favolosa Cubista: “Non ho soldi per mangiare. Su Barbara e Maria…”

Il debutto a Italia’s Got Talent, diverse stagioni a Uomini e Donne durante il Trono Over e anche delle ospitate a Pomeriggio 5, per anni Angela Favolosa Cubista ha fatto il giro delle trasmissioni di Canale 5. Dopo l’addio a Uomini e Donne però i riflettori si sono spenti sulla 79enne, almeno quelli televisivi, perché delle serate nei locali ha continuato a farle. A quanto pare però le ospitate in discoteca non l’aiutano molto, perché in un’intervista rilasciata oggi a Fan Page la donna ha detto di avere dei problemi economici. Pare addirittura che qualche volta la Favolosa Cubista non riesca a comprarsi nemmeno il cibo.

Angela Favolosa Cubista: “Qualche volta mi manca il denaro per comprare i generi alimentari”.

“A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi. Se ci sono persone che si sentono sole o sconfortate possono scrivermi su Facebook, io rispondo volentieri. Sai, a Natale sono stata da mio figlio. Che faccio, mi ammazzo perché non ho soldi? Ma va. La mia pensione è povera. Ho lasciato il lavoro a 50 anni, mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette. A volte mi chiedo: che mangio? E faccio la pastina. Mio figlio quando legge “mamma” sul telefono pensa: “Vuole soldi”. Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può”.

Tre anni fa Angela Favolosa Cubista si è scagliata contro la De Filippi e adesso ha spiegato il motivo: “Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi voleva ancora. Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. – si legge su Fan Page – Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara”. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara“.