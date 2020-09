Angela da Mondello è sbarcata su Instagram e in meno di 24 ore ha avuto più di 135.000 follower. La donna ieri sera si è collegata in diretta con Live Non è la d’Urso e Barbara ha fatto una rivelazione choc. Carmelita ha spiegato che la signora del “non ce n’è coviddi” non è potuta essere in studio per un motivo particolare.

“Spieghiamo bene, tu non sei qui in studio per un motivo che racconteremo poi. Presto sarai qui con me. C’è un motivo ben preciso per il quale tu devi stare in casa, non è semplice. […] Io mi sono sentita al telefono con te una decina di giorni fa per chiederti se volevi venire da me. Mi hai detto delle cose, il perché non potevi venire a Milano. Hai una storia particolarissima. Tu hai avuto una vita molto strana e dolorosa. Hai delle cose da dire, ma lo faremo quando potrai venire in studio. Dobbiamo dire il motivo per il quale non puoi essere con me. Raccontiamolo, perché noi le bugie non le diciamo, tu non puoi lasciare la Sicilia”.

Angela Chianello ha rivelato di avere dei problemi con la giustizia e che per questo motivo non può lasciare la Sicilia.

“Io lo dico, è difficile, ma sono onesta. Ho un problema con la giustizia. Sto scontando la mia pena adesso. Quando potrò muovermi racconterò chi è la vera Angela e cosa è successo. Ma preciso che non ho mai percepito un € da Barbara d’Urso e non ho nessun manager. Poi sapranno la storia e cosa ho fatto, ma non vengo pagata per fare queste dirette”.

Non avrà il manager, ma io sento già il profumo di beveroni con codice sconto ANGELA DA MONDELLO 20.

Ecco perchè Angela non è in studio a Live #noneladurso pic.twitter.com/RehmWh2lKG — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) September 13, 2020

Barbara d’Urso svela che i problemi di Angela da Mondello hanno a che fare con il figlio della signora siciliana.

“Angela da Mondello ha avuto un problema non grave con la giustizia. Lei mi ha raccontato questa cosa al telefono piangendo. Dico che è una cosa collegata al figlio, quando lui stava molto male e poi vi racconteremo”.