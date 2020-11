Angela da Mondello è stata convocata in commissariato ed interrogata dal vicequestore aggiunto, Manfredi Borsellino, per aver girato senza permesso un videoclip musicale.

Fra le varie accuse ci sono la mancanza dell’uso obbligatorio di mascherine all’esterno, un assembramento (vi ricordo che la Sicilia è zona arancione) ed anche un’occupazione abusiva di un’area del Demanio marittimo.

“Durante la registrazione del videoclip” – si legge su Palermo Today – “In violazione degli ultimi Dpcm, infatti i due, assieme ad altre persone in corso di identificazione, secondo gli investigatori, non indossavano la mascherina, non hanno rispettato alcun distanziamento interpersonale e hanno dato vita a uno spettacolo pubblico, senza licenza, occupando abusivamente un’area del Demanio marittimo, oltre che in violazione delle norme anticovid. Oltre alla denuncia in questi casi sono previste anche sanzioni amministrative”.

Insieme alla donna è stato sentito anche il suo agente, mentre sarebbero in fase di identificazione tutti i partecipanti. Per Angela da Mondello ed il suo agente (!) sarebbe stata disposta una sanzione amministrativa prevista dalla legge anti Covid.

Unfollow di massa per il profilo Instagram di Angela da Mondello

E dato che non c’è mai limite al peggio, il singolo di Angela da Mondello si intitola proprio “Non ce n’è coviddi”, come il famoso tormentone della scorsa primavera quando la donna, intervistata da un’inviata di Barbara d’Urso, disse che nella sua cittadina marittima i casi da CoronaVirus erano assenti.

A distanza di mesi e con una seconda ondata di CoronaVirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese e che ha costretto varie regioni ad un nuovo lockdown, ‘non ce n’è coviddi’ non si può proprio sentire ed offende le famiglie delle oltre 41 mila vittime che questo terribile virus si è portato via.

Angela da Mondello merita l’oblio e questa è l’ultima volta che vedrete la sua faccia su questo sito e sui miei social (…anche se ad onor del vero l’avete sempre vista poco).