Angela Carini sul ring contro la transgender Imane Khelif: “Ecco cosa penso”

Ci sono due donne transgender nella categoria 66 kg della box alle Olimpiadi di Parigi. Una di loro, l’algerina Imane Khelif, dovrà sfidare sul ring l’italiana Angela Carini.

Una donna trans è avvantaggiata in uno sport di lotta contro una donna biologica? Se tutti i parametri s3ssuali ed ormonali rientrano nei valori la risposta, secondo Mark Adams, CIO delle Olimpiadi, è no.

“Sono donne nel loro sport e abbiamo stabilito che si tratta di donne. Queste atlete hanno gareggiato più e più volte prima di Parigi per molti anni, non sono arrivate ​​all’improvviso. Hanno gareggiato a Tokyo nel 2021. Si tratta di atlete che hanno boxato da sempre con le donne e che rispettano tutte le regole di ammissibilità previste da questi Giochi. La federazione deve stabilire delle regole per garantire che ci sia equità ma, allo stesso tempo, ci sia la possibilità per tutti di partecipare. Questo è un equilibrio difficile“.

Angela Carini sul ring contro la transgender Imane Khelif: “Ecco cosa ne penso”

Ovviamente la notizia non è piaciuta ad alcuni politici di destra (cito su tutti Matteo Salvini: “Pugile trans dell’Algeria – bandito dai mondiali di boxe – può partecipare alle Olimpiadi e affronterà la nostra Angela Carini. Uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi. Basta con le follie dell’ideologia woke”); ma questo per Angela Carini non sembrerebbe essere un problema. Ad ANSA la boxeur napoletana ha infatti dichiarato: “Io devo adeguarmi a quello che ha deciso il CIO, quindi domani andrò sul ring e darò tutta me stessa“.

Un pensiero lo ha avuto anche Vladimir Luxuria.