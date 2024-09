Anello Amazfit Helio: Sconto Imperdibile del 43%!

Oggi Amazfit ha lanciato un’offerta speciale per l’Amazfit Helio Ring, uno smartwatch scontato del 43%, ora disponibile a 169,90 euro invece di 299,99 euro. Presentato al CES 2024, questo dispositivo è progettato per monitorare attività fisica e parametri sanitari in tempo reale, grazie a un cardiofrequenzimetro e a un pulsossimetro integrati. Tra le sue funzionalità, è in grado di contare i passi, misurare il livello di stress tramite un sensore elettrodermico, monitorare la qualità del sonno e la frequenza respiratoria.

Realizzato in una lega di titanio, Amazfit Helio Ring è estremamente leggero, pesando meno di 4 grammi e con uno spessore di soli 2,6 mm. Questo rende l’anello comodo da indossare in qualsiasi situazione. Disponibile in tre misure (8mm, 10mm e 12mm), l’anello è anche resistente all’acqua, con una certificazione di 10 ATM, il che lo rende adatto per l’uso in condizioni estreme.

Oltre al monitoraggio dell’attività quotidiana, il dispositivo è capace di misurare il VO2Max, consentendo di valutare le prestazioni durante la corsa. Questa funzione lo rende particolarmente interessante per atleti e appassionati di fitness. Inoltre, è possibile esportare i dati raccolti verso piattaforme di terze parti come Strava, Apple Health, Rivivi e Adidas Running, offrendo così agli utenti la possibilità di analizzare ulteriormente le loro performance e migliorare il proprio allenamento.

Con queste caratteristiche, l’Amazfit Helio Ring si presenta come un dispositivo versatile e avanzato, ideale per chi cerca di tenere sotto controllo la propria salute e il proprio benessere fisico. La combinazione di tecnologia sofisticata, design elegante e funzionalità pratiche si propone di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento al monitoraggio della propria attività fisica. Con l’attuale offerta, gli utenti hanno l’opportunità di acquistarne uno a un prezzo vantaggioso, rendendolo un’opzione interessante nel mercato degli smartwatch.