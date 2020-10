Andy Warhol – Super Pop

Appuntamento a Stupinigi (TO) per conoscere genio, creatività ed innovazione del padre della Pop Art, attraverso una mostra che ripercorre Warhol, da grafico pubblicitario ad artista di successo, in cui è possibile ammirare le sue opere iconografiche, come Marylin Monroe, the Self Portrait, Cow e Campbell’s soup.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

