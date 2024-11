ANDY WARHOL Oltre i Confini: La Mostra Tributaria al Maestro della Pop Art a Gorizia

Dal 20 dicembre 2024 al 4 maggio 2025, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia presenterà la mostra “Andy Warhol. Beyond Borders”, parte del programma GO!2025, in occasione di Nova Gorica Gorizia, Capitale europea della Cultura. L’esposizione offre una panoramica della figura di Warhol e della sua influenza sulla Pop Art, evidenziando il suo approccio alla produzione artistica e alla cultura di massa.

Con 180 opere, la mostra segue la vita e la carriera di Warhol, evidenziando il suo impatto sull’arte contemporanea. I temi centrali includono moda, musica, cinema e consumismo, che hanno fortemente influenzato l’estetica warholiana e che continuano a essere rilevanti nell’arte di oggi. Le serie iconiche come Campbell’s Soup, Flowers e i ritratti di celebrità come Jackie Kennedy, Muhammad Ali e Grace Kelly dimostrano come Warhol abbia saputo trasformare la cultura popolare in immagini artistiche durature.

Il visitatore avrà anche l’occasione di esplorare due installazioni multimediali incentrate sulla musica. La prima riguarda il famoso evento del 1966, The Exploding Plastic Inevitable, che ha visto la partecipazione dei Velvet Underground e ha avuto un impatto significativo sulla musica del periodo. La seconda installazione, Silver Clouds, presenta cuscini argentati gonfiati ad elio che fluttuano nell’aria, offrendo un’esperienza interattiva e giocosa, che riflette l’approccio sperimentale di Warhol.

Warhol ha giocato un ruolo fondamentale nel legittimare la cultura popolare come soggetto artistico, abbattendo le barriere tra arte “alta” e arte commerciale. Le sue opere, che ritraggono prodotti di consumo come la Campbell’s Soup e il logo della Coca-Cola, hanno integrato la cultura di massa nel discorso artistico, anticipando le dinamiche della società mediatica e consumista e fungendo da pioniere per tendenze artistiche future.

“Andy Warhol. Beyond Borders” non è solo una mostra, ma un’esperienza visiva ed emotiva, che invita i visitatori a esplorare il mondo con la curiosità e l’apertura caratteristiche del lavoro di Warhol.

Info: “Andy Warhol. Beyond Borders” dal 20 dicembre 2024 al 4 maggio 2025, Palazzo Attems Petzenstein (GO), go2025.eu/it/go-2025/chi-siamo.