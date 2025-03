Andy Diaz: Tre Salti Verso l’Infinito

Due settimane dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei di Apeldoorn, in Olanda, Andy Diaz ha ottenuto un altro oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina. Il suo salto di 17 metri e 80 ha segnato un nuovo record italiano, portando a casa la terza medaglia consecutiva per l’atleta con la canotta dell’Italia. La sua prestazione lo ha consacrato come uno dei migliori saltatori triplisti nel panorama atletico internazionale.

Andy Diaz, originario di Cuba, ha raccontato la sua storia di determinazione e successo in Italia, sottolineando il legame speciale che ha con il suo allenatore Fabrizio Donato, che considera come una figura paterna. Questo successo aggiunge un ulteriore capitolo alla sua carriera, evidenziando non solo il talento atletico, ma anche la resilienza e la capacità di adattamento che ha mostrato nel corso della sua carriera sportiva. La sua vittoria è stata celebrata sia dai tifosi che dai media, evidenziando un momento importante per l’atletica italiana e per la sua personale storia di immigrato diventato campione.