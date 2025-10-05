19.7 C
AndromedAI chiude round pre-seed da 1,1 milioni in Italia

AndromedAI chiude round pre-seed da 1,1 milioni in Italia

AndromedAI, una startup che si concentra sull’ottimizzazione dei cataloghi di prodotti e-commerce grazie all’intelligenza artificiale, ha recentemente chiuso un round pre-seed da 1,1 milioni di euro. Questo finanziamento è stato guidato da The Techshop sgr attraverso il fondo Techshop I, con il supporto del Fondo per la Transizione Digitale-PNRR di CDP Venture Capital sgr, utilizzando risorse provenienti dall’iniziativa NextGenerationEU.

Questo investimento segna la seconda operazione di The Techshop sgr nell’ambito dell’intelligenza artificiale in tempi brevi, a seguito di un precedente finanziamento in SylloTips.

Il capitale raccolto permetterà ad AndromedAI di migliorare ulteriormente la propria offerta, contribuendo all’evoluzione del settore e-commerce.

