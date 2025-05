Android XR: La Nuova Frontiera della Realtà Mista

Durante il Google I/O, è stata presentata Android XR, una nuova piattaforma di Google per unificare realtà aumentata, mista e virtuale. Attualmente in fase di sviluppo, i primi prodotti non arriveranno sul mercato prima della fine del 2025, ma testimoniano l’impegno di Google in questo settore, considerato destinato a crescere significativamente.

Android XR punta a diventare il software di riferimento per i dispositivi XR, competendo direttamente con Meta, già dominante nel mercato della realtà virtuale, e con Apple, che ha lanciato il Vision Pro. La piattaforma include funzioni come una mini mappa di Google Maps e video panoramici a 360 gradi, anche se al momento manca l’hardware necessario per un’esperienza completa.

Inoltre, è stato annunciato il visore proprietario Project Mohan, sviluppato con Samsung, che sarà disponibile entro la fine del 2025. Parallelamente, Google ha presentato il Progetto Aura di Xreal, un paio di occhiali smart, e altre aziende come Gentle Monster e Warby Parker stanno lavorando a dispositivi compatibili con Android XR.

Una demo ha mostrato anche una funzione di traduzione in tempo reale, utile per migliorare accessibilità e comunicazione in contesti multiculturali. Google punta quindi a rilanciare l’interesse per occhiali smart e tecnologia indossabile, cercando di rendere questi dispositivi comuni come gli smartphone. Resta da vedere come sarà l’hardware e il prezzo finale, fattori critici per il successo di questi nuovi prodotti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it