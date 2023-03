Android tv box,T95Z Plus Android 12.0 Allwinner H618 Quadcore 2GB RAM 16GB ROM Mali-G31 MP2 GPU Supporto 6K 3D 1080P 2.4/5.0GHz WIFI6 BT5.0 10/100M Ethernet DLNA HDR10 HDMI 2.0 H.265 Smart TV BOX

Caratteristiche principali:



* Sistema operativo: Android 12.0 più recente

* CPU: Allwinner H618 Quadcore cortex-A53 (1,5 GHZ)

* GPU: Mali-G31 MP2

* SDRAM:2GB, FLASH:16GB

* Wi-Fi: Wi-Fi 2,4/5,0 GHz6

*BT 5.0

I/O:



1 * Uscita HDMI-HDMI 2.0 fino a 6K con HDR, CEC e HDCP 2,2, 6K @ 30fps max uscita di risoluzione

1 * Alimentazione: CC 5 V/2 A

1 * Interfaccia RJ45-Ethernet; Supporto 10/100 M

1*USCITA AV

1*OTTICO

Supporto formato decoder:



Lettore di schede: schede SD/SDHC/MMC

File system HDD: FAT16/FAT32/NTFS

Supporto Sottotitoli:SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

Uscita video ad alta definizione: SD/HD max. 6K pixel

Tipo di lingue OSD: inglese/francese/tedesco/spagnolo/italiano/ecc lingue multilaterali

Mouse/tastiera: supporta mouse e tastiera tramite USB; supporta mouse e tastiera wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB a 2,4 GHz

Decodifica HD 4K2K: decodifica video hardware H.265 6K e uscita 6K

Supporto formato multimediale:Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg





Formato musicale supportato:MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE





Supporto formato foto:HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Pacchetto che include:



* 1 scatola per smart TV Android T95Z Plus

* 1 adattatore di alimentazione

* 1 cavo HDMI

* 1 x telecomando (batterie non incluse)

* 1 manuale utente



【NUOVO OS ANDROID 12.0 e CHIPSET H618】 Il TV BOX T95Z Plus è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 12 e del chipset Allwinner H618, che è più veloce ed efficiente. Il nuovo sistema introduce un nuovo linguaggio di progettazione dei materiali “material you” per mostrare un aspetto più moderno e forma arrotondata e interfaccia utente a colori. La scatola Android T95Z Plus ha una migliore compatibilità di software, giochi e applicazioni, una migliore interfaccia utente ed esperienza utente.【2 GB di RAM e 16 GB di ROM】 Il box TV Android T95Z Plus offre ampio spazio 2 GB DDR3 RAM 16 GB eMMC ROM CPU per un avvio rapido per app e giochi. Puoi scaricare molte app come desideri tramite questo box TV Android. Puoi anche espandere la memoria tramite lo slot per schede TF (supporto 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB), senza buffering o rotture e non preoccuparti di rimanere senza spazio.【SUPPORTA 6K/HDR10/3D】 Questo ultimo box TV Android T95Z Plus supporta la decodifica e la riproduzione di quasi tutti i formati audio e video più diffusi,. Puoi giocare a migliaia di giochi Android su un grande schermo 6K e goderti un’esperienza di qualità superiore con meno buffering. L’High Dynamk Range (HDR10) offre immagini più luminose, neri più profondi e una gamma di colori più ampia rispetto a un’immagine 4K. Inoltre, questo box TV supporta il 3D, puoi goderti il piacere della vista.【LUCE ATMOSFERA Wi-Fi6/RGB】 Il TV BOX T95Z Plus adotta la tecnologia WI-FI 6 (802.11ax) e HDR10. WI-FI6 è l’ultima tecnologia wireless di generazione, maggiore velocità, minore latenza, maggiore capacità, rete più sicura. Inoltre, il TV box è dotato di luce d’atmosfera RGB, gradiente di ciclo di colore rosso, verde e blu, respirazione dinamica, in modo che l’ambiente si raffreddi.【FACILE E CONVENIENTE DA USARE】 Il TV Box T95Z Plus viene fornito con Wi-Fi6 integrato da 2,4/5,0 GHz e supporta LAN Ethernet 10/100 M. Offriamo una connessione conveniente e un segnale WIFI più stabile e Google Play Store in questo box TV Android supporta molte app Android. Basta collegare l’alimentatore, collegare il cavo HDMI della scatola e Wi-Fi/Ethernet, puoi goderti quello che vuoi.

