Android TV Box, Android 13.0 Box 4GB RAM 32GB ROM RK3528 Quad-Core Cortex-A53 GPU Mali-450 Supporto 8K 10/100M LAN Enternet 2.4G/5G Dual-Band WiFi 6 BT 5.0 USB 2.0/3.0

✨ Specifiche



Chipset: RK3528 Quad-Core 64bit Cortex-A53

GPU: Mali 450 MP2

FLASH: EMMC 32GB

SDRAM: 4GB

USB: 1 Tipo-A USB3.0, 1 Tipo-A USB2.0

LAN Ethernet: 10/100M standard RJ-45

Bluetooth: 5.0

Wireless: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax a doppia banda 2.4G /5G

Lettore di schede: Schede Micro SD,supporto massimo 64G

HDMI: HDMI 2.0b per 4k@60Hz

OS: Android 13.0

Supporto formato decoder:

H.264/H.265/VP9 fino a 8K@30fps

Profilo H.264/AVC BP/MP/HP@ livello 5.1; H.264/AVC MVC; fino a 4Kx2K@60fps

H.265/HEVC profilo Main/Main10@livello 5.1 High-tier; fino a 4Kx2K@60fps VP9 P2 4KX2K @60fps AVS2 4KX2K@60fps

MPEG-1, profilo principale, fino a 1080P@60fps

MPEG-2, SP@ML, MP@HL, fino a 1080P@60fps

MPEG-4, profilo ASP@livello 5, fino a 1080P@60fps

Formato multimediale: Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg

Formato musicale: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE

Formato foto: HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

File system dell’HDD: FAT16/FAT32/NTFS

Sottotitoli: SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB

Uscita video ad alta definizione: 4K (3840×2160 pixel)

Tipo di lingua OSD: Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo/Italiano/ecc.

Mouse/tastiera: Supporto di mouse e tastiera via USB; Supporto di mouse e tastiera wireless a 2,4GHz tramite dongle USB a 2,4GHz

✨Specifiche Software



Funzione di rete: KODI 18.1, Neflix,Vudu,Skype chat,Picasa,Flicker,Youtube,Facebook,film online,ecc.

Altre funzioni: Ricerca gratuita su Internet, migliaia di applicazioni Android, molti tipi di giochi, ecc.

Certificazioni: CE, FCC, ROHS

Accessori: adattatore di alimentazione, cavo HDMI, manuale utente, telecomando

4 GB di RAM e 32 GB di ROM – Dotato di 4 GB di RAM e 32 GB di ROM, Android TV Box è in grado di offrire un'esperienza visiva HD più fluida con un ritardo molto minore e un funzionamento più veloce. Se avete bisogno di memoria aggiuntiva, potete anche inserire una scheda micro SD nello slot per espandere lo spazio di archiviazione (fino a 64 GB di supporto per schede SD), così non dovrete più preoccuparvi di esaurire la memoria. 2.4G/5.0G WIFI 6 & BT 5.0 – Lo Smart TV Box supporta il WiFi dual-band 2.4G/5G, l'HDMI 2.0b per 4k@60Hz, l'Ethernet LAN10/100M standard RJ-45, il WIFI6 consente la comunicazione con più dispositivi con una velocità di trasferimento massima di 9,6 Gbps. Il Bluetooth 5.0 consente di collegare altri dispositivi tecnici come cuffie Bluetooth, antenne Bluetooth, ecc. Potente Configurazione Del Chip – Dotato di chipset RK3528 con CPU Cortex-A53 quad-core a 64 bit e GPU Mali 450 MP2, il TV Box Android ha una maggiore capacità di elaborazione delle immagini. Grazie alla velocità di esecuzione ultraveloce e all'elaborazione professionale delle immagini, offre agli utenti un'esperienza eccellente. Decodifica Video 8K Ultra HD e H.265 – Il TV Box 13.0 decodifica e riproduce quasi tutti i formati video e audio più diffusi. La risoluzione 8K HD offre un'esperienza visiva di altissimo livello e consente di catturare ogni dettaglio dell'immagine video. Grazie al supporto 3D, è possibile vivere l'esperienza del cinema a casa propria.

