Android TV Box 12 4GB RAM 64GB ROM Tv Box Android con chipset H618 Supporto WiFi6 2.4G 5.8G Ultra HD 4k 6K HDR10 USB2.0 BT5.0 Box Tv Android con Mini Tastiera Senza Fili Retro Illuminata

Descrizione prodotto

Buone raccomandazioni per la TV Box Android:

1. Film protettivo:Per proteggere la tv box dai graffi, vi è un film di protezione sulla superficie della tv box e, secondo le tue abitudini, puoi scegliere di rimuoverlo oppure di non farlo.

2. Manuale d’uso :La prima volte che la utilizzi, potresti dover aspettare per completare l’aggiornamento (alcune App della TV), ti suggeriamo una connessione senza fili per l’aggiornamento. Se la rete è veloce, l’aggiornamento sarà veloce. È anche possibile che la velocità della rete del server Google sia relativamente lenta, quindi è raccomandato di cambiare il momento in cui effettuare l’operazione. Se hai bisogno di scaricare e installare delle APP, puoi scaricarle dal browser.

3. Non è possibile navigare con il telecomando in alcune App:Questo è un problema comune per molte tv box Android, cioè è difficile navigare in alcune App con il telecomando, come Netf, poiché queste App sono principalmente progettate per tablet e telefoni che sono impostati per un touch screen o mouse. Puoi connettere un mouse o una tastiera senza fili per controllarla.

4. Risoluzione:Ora molte delle Tv Box (incluse tutte le TV box vendute da Magcubic) supportano la risoluzione 4K o 6k, che è la funzione basica. Alcuni prodotti supportano la risoluzione 6K 8K. Per favore conferma che la tua TV supporti la risoluzione 4K 6K oppure no. Nel frattempo, se il video che vuoi vedere supporta la risoluzione 4K, 6K, 8K, anche la tv box supporta 4K, 6K.

5. Tastiera non funzionante:Per favore prova a riparare il codice per ciò: premere prima FN, non rilasciare e premere FN+F1 assieme, dopo che la luce a led blu apparirà, rilascia i tasti, inserisci il ricevitore usb e appena la luce a led blu non lampeggia più, significa che il codice di riparazione è avvenuto con successo.

6. Se la tua TV box ha bisogno di essere riavviata dopo un periodo di utilizzo, potrebbe essere il caso che alcune app che hai installato non siano compatibili o alcuni dati sono stati danneggiati. È raccomandato di fare il “reset” nelle impostazioni.

Tecnologia wifi6 avanzata

Il TV box android 12 adotta l’avanzata tecnologia WiFi6. WiFi 6 è la nuova generazione dello standard wireless IEEE 802.11ax, più veloce del 40% rispetto a WiFi5 (802.11ac) e in grado di raggiungere una velocità teorica di 9,6 Gpbs. Grazie ad esso, è possibile guardare film in 4K o 8K senza problemi a casa.

WiFi6 si basa sulle precedenti generazioni di Wi-Fi e le migliora, fornendo un trasferimento dati più veloce e una latenza inferiore per applicazioni più reattive, oltre a migliorare la sicurezza e le prestazioni.

WiFi6 supporta il Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), che aggiunge una crittografia più forte a 192 bit per fornire una crittografia coerente che protegge dagli attacchi anti-autenticazione e di dissociazione.

La funzione Target Wake Time (TWT), che risveglia i dispositivi solo quando è necessario per connettersi al router, contribuisce a prolungare la vita del dispositivo.

Sistema operativo Android 12

Con l’ultimo sistema operativo Android 12 e il chipset H618 aggiornato, il TV box Android ha prestazioni migliori per rendere la risposta del sistema più veloce, il funzionamento più fluido e una migliore compatibilità.

Numerose porte di connettività

Il dispositivo è dotato di due porte usb2.0 e di una porta per microcard, oltre alla porta Ethernet. Le due porte usb2.0 possono essere collegate a un mouse e a una tastiera per rendere più comodo il funzionamento, mentre la porta per microcard può essere utilizzata per espandere la memoria tramite una scheda SD e una scheda TF..

H.265 HEVE technology

La tecnologia di codifica video H.265 ti offre un’esperienza di visione ad alta qualità con meno buffering. Questo può risparmiare il 50% delle risorse di larghezza di banda rispetto al H.264.

Supporta 4K 6K fino a 30fps.L’alta configurazione della macchina fornisce all’utente una migliore esperienza di ultra velocità di esecuzione e abilità professionale di processare l’immagine.

Nota: per favore conferma che la tua TV supporti la risoluzione 4K oppure no, nel frattempo, se il video che guardi supporta la risoluzione 4K, quindi anche la tv box supporta il 4K. Se vuoi goderti i film 3D con il tuo home theater, hai bisogno di preparare un formato TV di supporto video 3D e associare un paio di occhiali 3D allo stesso tempo.

Android OS

Android 11.0 Android 10.0 Android 11.0 Android 11.0 Android 11.0

CPU

Rockchip RK3318 Quad-Core Rockchip RK3318 Quad-Core Amlogic S905W2 Amlogic S905W2

GPU

Mali-450MP2 Mali-G31 Mali-450MP2 Mali-G31 MP2 Mali-G31 MP2

Memory

4GB 4GB 4GB 4GB 4GB

Storage

64GB 64GB 32GB 32GB 64GB

WiFi

Dual Band WiFi:2.4GHz&5.8GHz Dual Band WiFi:2.4GHz&5.8GHz Dual Band WiFi:2.4GHz&5.8GHz Dual Band WiFi:2.4GHz&5.8GHz Dual Band WiFi:2.4GHz&5.8GHz

Bluetooth USB 2.0 3.0

Bluetooth 4.1 USB 2.0 3.0 Bluetooth 4.1 USB 2.0 3.0 Bluetooth 4.1 USB 2.0 3.0 Bluetooth 5.0 USB 2.0 Bluetooth 5.0 USB 2.0

1080P 3D 4K 6K 8K

1080P 3D 4K 1080P 3D 4K 6K 1080P 3D 4K 1080P 3D 4K 1080P 3D 4K

AV1/H.265 HEVC

H.265 HEVC H.265 HEVC H.265 HEVC AV1/H.265 HEVC AV1/H.265 HEVC

Mini backlit wireless keyboard

Backlight Keyboard + Remote Control Backlight Keyboard + Remote Control Backlight Keyboard + Remote Control Backlight Keyboard + Remote Control Backlight Keyboard + Remote Control

【Tecnologia wifi6 più veloce】Con la tecnologia WIFI6 di nuova generazione, il tv android box raggiunge velocità più elevate e ha una forte capacità anti-interferenza e un segnale wifi più stabile. Rispetto al WIFI5 (802.11ac), la velocità è aumentata del 40%. Ciò significa che si può godere di video 4k 6k senza problemi a casa senza attese. Inoltre, può essere collegato al router solo quando necessario, evitando frequenti risvegli per la connessione e rendendo la rete più efficiente.

【Supporta 6k e HDR10】Box tv android supporta la risoluzione fino a 6K e la visualizzazione HDR10; è possibile vedere immagini con maggiori dettagli, colori più brillanti e ricchi, offrendo un’esperienza visiva migliore. È anche possibile condividere lo schermo attraverso lo screencasting, che è la soluzione migliore per la vita domestica e l’ufficio.

【Tecnologia H.265 per una riproduzione efficiente】 Con la tecnologia di download H.265, Tv box android 12 offre una riproduzione efficiente e senza buffer con meno banda larga e meno utilizzo di memoria. E con una capacità di 64 GB, non c’è bisogno di preoccuparsi di crash a causa della mancanza di memoria, si può godere di una buona serata di film e giocare.

【Bluetooth 5.0】Rispetto al BT 4.0, il BT 5.0 ha una velocità di trasmissione 2 volte superiore, una distanza di trasmissione 4 volte superiore, una migliore riduzione del consumo energetico e la compatibilità con altoparlanti Bluetooth, cuffie, controller di gioco, ecc. È possibile ottenere 1*box android tv, 1*telecomando IR, 1*mini tastiera (batterie AAA non incluse), 1*cavo HD, 1*manuale utente, 1*alimentatore UE e il nostro team professionale di assistenza post-vendita.

59,99 €