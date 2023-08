Android Smart TV Box 4GB RAM 64GB ROM PK3318 Quad Core 64 bit Built in BT 4.1,Set top box Support Dual WIFI 2.4G/5G full HD/3D/4K/H.265, con Mini Tastiera e Telecomando HK1 MAX

Modello:HK1 MAX

Sistema: Android 9,0

HEVC Main 10 encoding: H.265/HEVC Main profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps

CPU: PK3328 Quad Core

Bluetooth:4,1

Capacità: 4GB RAM 64GB ROM

WiFi: 2.4G/5G + LAN 100M

【Maggiore compatibilità e velocità】 Nostro smart TV box viene fornito con il chip RK3328, CPU quad-core Cortex-A53 a 64 bit LA, è un chip migliorato; chipset RK3328 è perfetto per la soluzione video 4K con la sua GPU grafica HD ad alta definizione e sistema Android 9,0.【4GB RAM 64GB ROM】 Grande memoria di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Questa TV Box ha uno spazio grande di 4 GB di RAM da 64 GB di ROM, la grande memoria garantisce la velocità e la stabilità del sistema operativo, offre m spazio per scaricare le Sue applicazioni e cach s preferiti per godere di tutte le Sue carte preferite, programmi di cibo e programmi di intrattenimento.【WiFi 2.4G/5G + LAN 100M】Android 9.0 TV Box è dotato di doppio Wi-Fi 2.4G e 5G e supporta LAN Ethernet 10/100M. Fornisci una connessione conveniente e un segnale Wi-Fi più stabile, riduci le interferenze del segnale e goditi felicemente il tuo tempo libero.【3D+4K/H.265】Risoluzione 4K Non mancare un solo dettaglio mentre il Suo film e giochi è in 4K ultra HD. Il potente decodi hardware può risparmiare il 50% delle risorse di larghezza di banda, per dare vita alle Sue foto, ai video e ai giochi in un colore incre leggermente chiaro e realistico.

€35,99