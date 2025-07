Android Canary: Novità e Guida alla Prima Build per Pixel

Google ha annunciato un importante cambiamento nella sua offerta per gli sviluppatori di Android, introducendo il Canary Release Channel, sostituendo le precedenti Developer Preview. Questo nuovo canale offre un’anteprima delle future funzionalità di Android, posizionandosi come un passaggio intermedio rispetto al programma beta.

La prima build di questo canale, identificata con il codice ZP11.250606.010.A1, è già disponibile per i dispositivi Pixel. Essa include aggiornamenti di sicurezza aggiornati al 5 giugno 2025 e un sistema Google Play aggiornato al 1 luglio 2025. Google prevede di rilasciare aggiornamenti mensili per questo canale, disponibili tramite OTA.

Per partecipare al Canary Release Channel, gli utenti devono installare la build tramite lo strumento Android Flash Tool, dopo aver configurato il dispositivo per l’accesso come sviluppatore. È consigliato effettuare un backup dei dati prima della procedura di installazione, poiché l’installazione comporta la cancellazione dei dati.

La prima build porta con sé novità significative dal punto di vista estetico e funzionale. Tra le novità principali, ci sono il ritorno delle icone meteo colorate e una nuova scorciatoia “Now Playing” nella schermata di blocco per il riconoscimento musicale. Gli utenti possono ora regolare l’intensità dell’HDR dalle impostazioni di visualizzazione, e il sistema introduce un nuovo formato per l’app in modalità schermo diviso.

Inoltre, sarà possibile switchare rapidamente tra gli utenti grazie al ritorno del widget “Users”. Infine, Google sta preparando una nuova sezione “Controllo genitori” nelle impostazioni, in fase di test per gli utenti della build Canary.