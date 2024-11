Android 15 in arrivo su sette modelli Motorola

Dopo il lancio ufficiale di Android 15 il 15 ottobre, Motorola ha confermato che sette dei suoi dispositivi riceveranno l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo. Sebbene l’azienda non abbia fornito dettagli ufficiali sulla tempistica degli aggiornamenti, le informazioni sulle pagine di supporto indicano che l’attesa potrebbe non essere lunga. I modelli che riceveranno l’aggiornamento includono:

– Motorola Razr 50s

– Motorola Razr 40s

– Motorola Edge (2023)

– Motorola Edge 40

– Motorola Edge 40 Neo

– Motorola Edge 30 Ultra

– Motorola ThinkPhone 25

È importante osservare che, sebbene molti di questi dispositivi siano disponibili globalmente, solo l’Edge (2023) è attualmente in commercio negli Stati Uniti, evidenziando l’interesse di Motorola nei mercati europei. A ottobre, erano già stati annunciati aggiornamenti per una gamma molto più ampia di altri modelli, incluso il Razr (2024) e il Razr Plus (2024), dimostrando l’impegno dell’azienda nel supporto per i propri utenti e dispositivi recenti.

Il Motorola Razr 50s e il Razr 40s rappresentano l’evoluzione della nota serie Razr, apprezzata per il design pieghevole e le elevate prestazioni. Il Motorola Edge (2023), unico modello attualmente sul mercato statunitense, sottolinea ulteriormente l’importanza della serie Edge per l’azienda. In questo segmento, anche il Motorola Edge 40, 40 Neo e 30 Ultra si presentano come dispositivi di alta gamma, caratterizzati da specifiche tecniche avanzate e un design attraente.

Infine, il Motorola ThinkPhone 25 completa la lista, posizionandosi come un dispositivo dedicato al mondo professionale, progettato per offrire prestazioni affidabili e sicurezza. Questo modello gioca un ruolo chiave nell’ecosistema di Android 15. Con questa selezione, Motorola mostra la volontà di rispondere alle esigenze di diversi segmenti di utenti, da quelli che cercano innovazione e design a quelli focalizzati sulla produttività professionale.