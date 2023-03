Android 12.0 TV Box, 4GB RAM 32GB ROM Q18 TV Box Android H618 Quad Core Cortex-A53 CPU Mali-G31 GPU 2.4G/5G Dual Band WiFi6 BT5.0 6K 3D HDR10 Smart TV Box

– Android 12 riprogetta l’intera interfaccia utente, dalla forma, luce e movimento, fino ai colori del sistema personalizzabili. Riprogettato per essere più spazioso e confortevole, è il nostro sistema operativo più espressivo, dinamico e personale. 2022 Nuovo Android 12.0 QPLOVE Q18 TV Box – Cosa porta?– Android 12 riprogetta l’intera interfaccia utente, dalla forma, luce e movimento, fino ai colori del sistema personalizzabili. Riprogettato per essere più spazioso e confortevole, è il nostro sistema operativo più espressivo, dinamico e personale. – Scopri oltre 700.000 film e programmi delle tue app preferite. Trasmettere, riprodurre musica e giochi dalle tue app preferite, da piccoli a grandi schermi. Condividi la tua felicità. – La velocità di avvio è di 5 secondi più veloce di Android 11.0. Una velocità di elaborazione più rapida ti offre un piacere più estremo. – Fornire un’esperienza più personalizzata, sicura e rilassante. Con un’interfaccia utente completamente riprogettata, nuove funzioni di privacy progettate per la tua sicurezza, puoi visualizzare i tuoi dati in tutta sicurezza. Parametri hardware.

Modello: QPLOVE Q18

Sistema operativo: Android 12.0 OS

CPU: H618

GPU: Mali-G31

RAM: 4 GB

ROM: 32 GB

Bluetooth: 5.0

USB: 2 x USB2.0

Wi-Fi: 2,4 G/5 GHz Wi-Fi 6

Alimentazione: DC 5 V/2,5 A

LAN: Ethernet: standard 10/100M RJ-45

Uscita video HD: 4K 6K (max)

Formati di decoder supportati:

VP9-10 Profilo-2 fino a 6K@30fps / H 265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 6K@30fps Sei pronto a guardare? Unisciti allo shopping e goditi il tuo tempo. Se riscontri problemi durante l’uso, non esitare a contattarci via e-mail.

🎉【Android TV Box 12.0】Nuovo Smart TV Box – QPLOVE Q18 Android TV Box, dotato del nuovo sistema operativo Android 12. Fornisce una nuova interfaccia utente ed esperienza utente. Android 12.0 soddisfa le aspettative in termini di prestazioni e fluidità e il sistema è stabile e senza ritardi per garantire un funzionamento senza problemi.🎉【Non è solo una scatola TV】Nuovo chipset H618: il chip Allwinner H618 altamente integrato ha capacità di elaborazione delle immagini e capacità di elaborazione multithreading più potenti rispetto ad altri chip in passato. Gioca senza problemi senza balbettare. Goditi l’esplorazione intelligente. HD interattivo. Crea un home theater unico.🎉【6K e 3D】Q18 Smart TV Box supporta funzioni 6K e 3D. La risoluzione 6K rende l’immagine più chiara. Fornisci una ricca esperienza visiva. La funzione 3D ci ha fatto sentire come se fossimo lì. HDR 10 renderizza scene e persone con forte contrasto, colore e chiarezza. Meraviglioso a portata di mano.🎉【WiFi6 e BT 5.0】Attualmente la più alta configurazione WiFi sul mercato. Collegamento semplice a Internet tramite Wi-Fi 6 dual-band 2.4G/5G o LAN 10/100M integrata. Trasmissione ad alta velocità, migliora la stabilità e l’affidabilità della connessione di rete. Con la funzione BT 5.0, puoi anche collegare cuffie Bluetooth, telefoni cellulari, stereo, mini tastiere e altro ancora.🎉【Family Essentials & Sharing Joy】Design unico a 6 lati, tre colori di luci RGB possono essere cambiati a piacimento. Di notte, si può anche sentire il soffio della tranquillità. Compatibile con Miracast/DLNA/AirPlay. Trasmetti sul grande schermo, condividi i tuoi bei momenti con la tua famiglia e gli amici e divertiti insieme. Servizio online 24 ore su 24, se avete domande, non esitate a contattarci.

62,99 €