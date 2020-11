L’ombra lunga della Covid-19

Torna anche quest’anno l’AndroDay, la giornata dedicata alla salute dell’uomo, per sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza di prevenire e curare tempestivamente malattie come il carcinoma della prostata, e non solo. Quest’anno, poi, la giornata si carica di maggiore significato: Covid-19 sta proiettando un’ombra lunga che rischia di far perdere tutti quei traguardi faticosamente raggiunti nel campo della prevenzione e delle principali forme tumorali maschili. La paura del contagio e le difficoltà organizzative nelle prime fasi della pandemia – denunciano i medici – si sono aggiunte alla scarsa propensione degli uomini a prendersi cura di sé, e hanno contribuito a un crollo degli accessi in pronto soccorso e dell’attività di elezione per problemi urologici tra il 75 e il 90%, a far saltare le visite per la prevenzione e i follow-up, a mettere a rischio l’aderenza alle terapie e quindi anche a condizionare il decorso delle patologie.

Secondo un’indagine della Fondazione Pro, infatti, per il 71% dei pazienti con cancro alla prostata (in Italia sono 564mila) il coronavirus è fonte di preoccupazione, e il 37% è convinto che i trattamenti antitumorali lo espongano di più al contagio. Tanto che quattro malati su dieci hanno evitato di andare in ospedale già durante il primo lockdown, rinviando così cure e visite. Sette malati su dieci, inoltre, auspicano di poter assumere terapie trimestrali o semestrali, per poter così ridurre gli accessi alle strutture sanitarie e garantire la continuità delle cure. “Dobbiamo recuperare, e per farlo abbiamo bisogno di promuovere nuove forme di dialogo con le persone, sfruttando anche canali alternativi al contatto diretto, come la telemedicina e il web”, sottolinea Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia all’Università Federico II di Napoli e presidente di Fondazione Pro.

“Il cancro alla prostata rappresenta il tumore più frequente nei maschi dopo i 50 anni, con numeri molto simili a quelli del tumore della mammella nella donna: 36.000 nuove diagnosi ogni anno, con circa 7.000 morti”, precisa Andrea Salonia, Ordinario di Urologia e Direttore dell’Istituto di Ricerca Urologica dell’Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele di Milano. “Ma in un Paese come l’Italia, che vede 25 milioni di uomini sopra i 15 anni, 8 italiani su 10 non si sono mai sottoposti a una visita dall’urologo”. E quest’anno si stimano 30mila diagnosi oncologiche in meno. “Un cancro che abbiamo imparato a curare, raggiungendo una percentuale di sopravvivenza altissima, oltre il 90%, potrebbe tornare a fare molte più vittime”, sottolinea Mirone.

Nuovi dialoghi e una web tv

Per recuperare il terreno perso, per ricordare agli uomini l’importanza di prendersi cura della propria salute e che è possibile farlo in sicurezza anche in tempi di pandemia sono state lanciate diverse iniziative, dalla campagna educazionale nazionale “Prostata, per il cancro non ‘è lockdown” a PRO Tv, un progetto che mette insieme le più autorevoli figure italiane sulla formazione e sulla divulgazione di temi quali la fertilità, la salute della prostata, quella della coppia, la telemedicina e gli stili di vita.