Andriana Kulchytska è la nuova Khaby Lame che, dall’alto del suo milione di follower su TikTok, sta conquistando piano piano tutti.

Proprio come Khaby, anche Andriana – nonostante abiti in Italia – non è nata nel nostro paese e proprio come il suo collega anche lei ha iniziato a fare video l’anno scorso durante la quarantena.

Se Khaby con la sua celebre espressione mostra com’è semplice fare determinate cose, la Kulchytska fa video di cucina a modo suo.

Nel suo vocabolario, infatti, le uova sono “palline gialle”, l’acqua è la “fonte di vita”, la farina è la “polvere bianca”, l’olio è il “liquido grasso” ed immancabile è il sale presente in ogni ricetta proposta: sale certamente!

Questi espedienti – come ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero – sono nati per la difficoltà che incontrava nel pronunciare alcune parole, ma sono poi rimasti in uso perché divertenti.

“Ho vissuto i primi anni della mia vita in Ucraina: sono nata a Leopoli, e poi ho trascorso l’infanzia a Sambir”. Ha confessato Andriana al portale Mashable – “Qui mi sono laureata in economia e ho fatto vari lavori, come commessa nei negozi di elettrodomestici, come cameriera e come cuoca nei ristoranti. Una delle esperienze lavorative più positive l’ho fatta in un protein bar di una palestra. Poi mi sono trasferita: sono arrivata in Italia un anno e mezzo fa e ora vivo vicino a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Fra fiumi, laghi e il mare vicino casa, non posso che amare la mia nuova regione. E poi l’Italia mi piace soprattutto per le persone. Con me sono stati sempre tutti molto aperti e cordiali”.

E ancora:

“Appena arrivata [in Italian, ndr] sono rimasta bloccata a casa per il Coronavirus. Non volevo perdere tempo e ho deciso di iniziare a fare video per imparare la lingua. Ho avuto buoni risultati da subito: oscillavo sempre fra le 20 mila e le 80 mila visualizzazioni. Ho iniziato a pubblicare seriamente anche su Instagram solo a fine inverno. Ho trovato il mio pubblico molto velocemente, e ne sono stata molto contenta: in Italia non avevo un lavoro, e solo con i social ho iniziato a guadagnare qualcosa”.

Andriana Kulchytska: “Ora TikTok è il mio lavoro”

[…] Andriana ha poi svelato il segreto del suo successo.