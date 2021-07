Andres Velencoso è una delle new entry della quarta stagione di Élite dove interpreta il ricco e facoltoso (nonché poco di buono) Armando. L’uomo – che nella serie Netflix intraprende una relazione a pagamento con la studentessa Mencia – nella vita reale ha avuto due ex fidanzate famose.

La prima è senza dubbio Kylie Minogue, con cui l’attore è stato per cinque anni fino al 2013, quando i troppi impegni dei due li hanno portati alla rottura definitiva. A parlare fu Vanity Fair:

“Troppi impegni. Troppe pressioni. A rimetterci, alla fine, è spesso l’amore. Come quello tra Kylie Minogue e Andres Velencoso. Dopo cinque anni, la cantante australiana e il modello spagnolo si sono lasciati. A confermare la notizia della rottura al The Sun On Sunday è stato il portavoce di Kylie, secondo il quale i due rimangono comunque in ottimi rapporti. «Kylie e Andres ultimamente non hanno trascorso molto tempo insieme perché lei è stata rintanata in studio a Los Angeles per lavorare al suo nuovo album, mentre lui sta cercando di ritagliarsi una carriera di attore»”.