Andres Gil, Bruno de Il Mondo di Patty diventa padre, l’annuncio

Attore, classe 1990, Andres Gil è famoso per il ruolo di Bruno ne Il Mondo di Patty (Guido invece ha fatto coming out e presentato il fidanzato), ma in Italia in realtà l’abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle, Ballando con Te, Pechino Express, Che Dio Ci Aiuti, Don Matteo e Pechino Express. Bruno adesso è cresciuto e presto diventerà padre. La fidanzata del 34enne, Candela Vetrano, ha da poco annunciato di aspettare un bambino. Nei giorni scorsi infatti diverse testate argentine hanno riportato l’indiscrezione della gravidanza della ragazza, che poi ha deciso di confermare i rumor.

Venerdì sera un giornalista di gossip nella trasmissione tv su LAM ha rivelato: “Lei è famosa e ha partecipato a vari show ed ha avuto successi molto importanti. Parlo di show televisivi. Lei è un’attrice. Anche lui è famoso. Sono entrambi giovani. Ha fatto teatro, ha fatto tv. Ha tre fratelli. Sarà il suo primo figlio e non è sposata con il compagno. Ha molti follower e attualmente è a teatro. Poi ha viaggiato molto in giro per il mondo. Ha molti amici famosi. Balla, canta, fa l’attrice. Ha fatto cinema. Il nome inizia per C, ha meno di 35 anni. È nata ad agosto. Ha fatto qualcosa nella moda, facendo la modella. È nata nella provincia di Buenos Aires. Lei è bruna. Ad un certo punto ha lanciato la sua linea di abbigliamento. Ha lavorato con Cris Morena. Lui invece ha fatto Patito Feo“.

Dopo giorni di voci, Candela ieri su Instagram ha pubblicato una storia con Andres Gil, l’immagine di un cuore e un pulcino e la frase: “Sta succedendo“. Insomma, non si sono più dubbi, Bruno sarà presto un bel daddy.

Andres Gil diventerà papà 🥹🥹 la mia prima celebrity crush piango pic.twitter.com/G4Ur9se9Ls — g (@zendayal0vebot) May 25, 2024

Andres Gil racconta l’inizio dell’amore con Candela.

“Ho conosciuto Candela nel dicembre 2015 grazie a Santi Talledo. Lei andò a cantare ad un festival a Napoli e Milano per un programma che aveva fatto con Cris Morena, Supertorpe e io parlai con Santi e rimasero tre giorni a casa mia a Roma. Ho fatto loro da guida turistica in giro per la città e con lei andavamo d’accordo. Due settimane dopo sono venuto a Buenos Aires per trascorrere le vacanze e ci siamo visti per tutto il mese. È nato così, spontaneamente. A maggio venne a trovarmi e ad agosto tornai a trovarla. Siamo stati un anno distanti e poi siamo diventati inseparabili”.