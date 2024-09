Andreotti Jr. risponde a Rita Dalla Chiesa: ‘Giurai a Dio di non essere coinvolto nel delitto del generale’

Stefano Andreotti ha deciso di rispondere a Rita Dalla Chiesa riguardo alle affermazioni sui presunti legami tra suo padre, il noto politico Giulio Andreotti, e l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. In un’intervista, Dalla Chiesa ha sollevato dubbi sulla pulizia morale del padre di Stefano, insinuando che ci siano stati legami tra la mafia e Andreotti, e critiche verso la sua figura.

Stefano, in reazione, ha difeso con fermezza la reputazione del padre, sottolineando che Giulio Andreotti, durante la sua vita, aveva giurato davanti a Dio la sua estraneità a tali accuse. Ha specificato che non ci sono elementi concreti che possano avvalorare le tesi presentate dalla Dalla Chiesa e ha insistito sul fatto che le parole della giornalista sembrano scaturire da un’idea preconcetta piuttosto che da prove tangibili.

Il caso di Carlo Alberto Dalla Chiesa, un famoso generale noto per la sua lotta contro la mafia e per la sua uccisione nel 1982, è stato spesso associato al discorso politico dell’epoca. Andreotti ha sottolineato che il padre ha sempre fatto tutto il possibile per combattere contro la criminalità organizzata e che le insinuazioni di collusioni sono infondate.

Stefano ha espresso anche il suo dolore per il modo in cui la figura di suo padre venga continuamente tirata in ballo in discussioni controverse, affermando che le battaglie politiche non dovrebbero servire a screditare la memoria di chi ha contribuito alla storia italiana in modo significativo. La vita e le scelte politiche di Giulio Andreotti sono state costellate da momenti di grande responsabilità e serietà, secondo il figlio.

Infine, Stefano ha voluto fare un appello alla verità e alla giustizia, affinché anche in futuro si possano evitare strumentalizzazioni politiche basate su accuse non supportate da prove. La memoria di Giulio Andreotti, assieme al suo impegno nella lotta contro la mafia, merita di essere rispettata e non macchiata da giudizi affrettati o opinioni personali travisanti. In questo modo, Stefano Andreotti cerca di proteggere l’eredità del padre e di ristabilire la verità sui suoi principi e valori.