Andreea Rabciuc, fidanzato indagato per omicidio: cosa sappiamo

Simone Gresti, fidanzato di Andreea Rabciuc, è indagato per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere si legge su ‘Chi l’ha visto?’. Finora le ipotesi di reato della procura di Ancona nei suoi confronti erano di sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

E’ di sabato il ritrovamento del cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione in un casolare fatiscente nelle campagne di Castelplani, a meno di un chilometro da dove la 27enne è stata vista l’ultima volta la notte dell’11 marzo 2022, dopo una festa nella frazione Moie di Maiolati Spontini, tra Jesi e Montecarotto.

Ventisette anni al momento della scomparsa, Andreea – che ha diversi tatuaggi sul corpo e sulle dita della mano sinistra – vive con la madre a Jesi (Ancona). Venerdì 11 marzo 2022 ha partecipato a una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Non aveva con sé il suo cellulare. ‘Chi l’ha visto?’ ha dedicato diverse puntate al caso. L’ex ragazzo, unico indagato nel caso, si è sempre detto estraneo ai fatti.