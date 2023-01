Andrebbe usata per i gatti, ma l’utilizzo improprio è sempre più diffuso

Sarebbe da utilizzare solo per i gatti ma a causa degli aumenti spropositati dei costi l’utilizzo improprio è ormai diffusissimo.

Cercare di far quadrare i conti in casa è davvero dura e per poter risparmiare le persone farebbero proprio di tutto. Delle volte però si tende a trovare degli stratagemmi non proprio sicuri. Da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina il costo di molte materie prime è andato alle stelle e tra questi anche quello del pellet di legno utile ad alimentare le caldaie. Per cercare di arginare il problema molte famiglie hanno pensato di sostituirlo con le lettiere per gatti, ma si tratta di un uso improprio che potrebbe anche essere pericoloso.

Aumenta l’uso improprio delle lettiere per gatti al posto del pellet per le caldaie

Scaldare le case durante l’inverno è molto importante e riuscire a sostenere i costi è diventato sempre più difficile. Negli ultimi anni si è diffuso moltissimo l’uso di caldaie a pellet, questo perché fino a qualche tempo fa era decisamente più conveniente dei classici termosifoni alimentati a gas. Da quando però è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina anche il costo del pellet è aumentato di parecchio e le persone hanno iniziato a pensare a metodi alternativi più economici.

A causa delle sanzioni a Russia e Biellorussia hanno portato ad un significativo aumento del costo del pellet e le persone hanno pensato di sostituirlo con qualcosa di più economico e più facilmente reperibile.

Al posto del classico pellet in legno molte persone hanno iniziato ad acquistare lettiere per gatti. Si tratta però di un uso improprio e non sempre sicuro.

I venditori di articoli per animali hanno segnalato un incremento davvero importante nelle vendite di pellet per le lettiere per gatti. Questo perché molte famiglie hanno iniziato ad utilizzarlo per alimentare le loro stufe. Le lettiere per gatti però non sono propriamente lo stesso tipo di pellet e questo uso improprio potrebbe essere pericoloso. I pellet più economici infatti, oltre ad avere un potere calorifero minore, producono molta più polvere il che non è molto sicuro a causa dell’inalazioni. Bisogna quindi fare molta attenzione alle scelte che si compiono, perché è sì importante mantenere le case calde e cercare di risparmiare ma sarebbe il caso di non farlo a scapito della salute. (G. M.)