Andreas sulla gravidanza di Veronica: “Purtroppo visita non andata bene”

La settimana scorsa Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno annunciato di aspettare due gemelle. Il ballerino si è detto felicissimo di diventare padre.

“Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 e si fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei. Aspettavamo a dirlo a tutti, ma devo dire che la reazione è stata meravigliosa da parte sia dei miei parenti che dei suoi. Familiari e amici sono felicissimi di questa bella notizia. E io sono prontissimo per diventare papà e vivere questo nuovo capitolo della mia vita con Veronica. Avevo il desiderio di paternità ma non avrei mai voluto farlo troppo tardi, per vivere al passo con loro, un amico. Sono già con l’attenzione meno su di me e più sul concetto di famiglia. Prima sprecavo tempo a cose inutili, che oggi posso usare in modo più bello”.

Andreas Muller e la visita non andata come doveva.

Poco fa Andreas ha pubblicato una storia che ha preoccupato molti fan. Muller ha scritto che fino a ieri tutto andava bene, ma che stamani Veronica ha fatto una visita medica e che non è andata come doveva andare. Il 27enne non ha dato particolari, ma è chiaro che non è nulla di grave o irreversibile, visto che alla fine del messaggio ha scritto che ci aggiornerà in attesa di notizie migliori di questa.