Dopo essere stato per due edizioni un alunno, Andreas Muller è tornato ad Amici da ballerino professionista. Quest’anno però il vincitore di Amici 2017 è rimasto a casa e pare sia stato lui a volerlo (ma questo l’aveva già detto). Il compagno di Veronica Peparini in una chiacchierata con i suoi follower ha anche rivelato di non essere mai andato d’accordo con alcuni colleghi, ma purtroppo non ha fatto nomi.

“Come mai quest’anno non sono ad Amici? Ho altri progetti. Diciamo che avevo bisogno di altro e avevo bisogno di staccarmi. Guardo le puntate per Veronica. Se è successo qualcosa con i professionisti ed i professori del programma? Purtroppo mai andato d’accordo con alcuni professionisti. Uno dei motivi per cui non mi andava più di stare lì ora. Al programma devo tanto e a Maria anche. Queste parole non cambieranno mai. Che ne penso della discussione tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario? Ovviamente da casa è quasi diventato scontato dare contro alla Maestra Celentano. Penso che le cose prendano una visione quasi banale da fuori, ma fortunatamente sono anche riuscito a leggere pareri e commenti intelligenti. Bisogna vedere le cose con più attenzione”.

Adesso però voglio sapere chi sono questi ballerini con cui Andreas Muller ha discusso, anche se dalle parole sulla faida tra la Celentano ed Elena D’Amario penso di aver beccato almeno 1 nome.

Andreas Muller parla del suo rapporto con Veronica Peparini.

Lei mi è sempre vicino, stiamo benissimo insieme. In questo momento di cambiamenti mi sta davvero aiutando. Mi sta sostenendo molto, le sono grato. In periodi di novità e cambiamenti è importante avere accanto persone che ti diano le forza e che credano in te”.

Quanto mi manca Andreas ad Amici…



Andreas vi aspetta tutti questa sera alle 21.20 su Canale 5 per la seconda puntata di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia! Ci sarete, vero? 😉✨ pic.twitter.com/6e1l4RGgBb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 22, 2020