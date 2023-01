Andreas Muller piange parlando dei figli di Veronica Peparini: “È difficile”

Andreas Muller e Veronica Peperaini stanno insieme da ormai sei anni e oggi pomeriggio sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Stiamo insieme da sei anni. Sei anni d’amore, anche se non abbiamo una data precisa di anniversario. Il nostro amore è nato dopo il mio percorso dentro la scuola di Amici, ma un giorno ufficiale non lo abbiamo. Come ho passato questi sei anni? Siamo un po’ pazzerelli e litighiamo spesso, ma se siamo ancora qua qualcosa di forte c’è”.

Il ballerino ha poi parlato dei figli di lei, Daniele e Olivia.

“Con i figli di Veronica c’è un rapporto di alti e bassi com’è giusto che sia. [si mette a piangere emozionato, ndr] voglio bene a entrambi ma non esserne il padre è difficile, nel bene e nel male. Diciamo che cerco di esserci se serve, non mi intrometto mai troppo nelle decisioni o nelle organizzazioni delle scelte. Ma se hanno bisogno di me ci sono”.

La ballerina ha poi specificato che per Andreas non esserne il padre è difficile perché deve sempre stare attento a quello che dice e come lo dice; ad esempio se i figli si comportano male o nell’organizzazione delle giornate o delle uscite. Un padre lo hanno e ha – ovviamente – più voce in capitolo di lui.

Andreas Muller e Veronica Peparini, il rapporto con la mamma di lui

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno 25 anni di differenza, un’età che ha inizialmente spaventato la mamma di lui: “All’inizio mia mamma era un po’ preoccupata, era intimorita, ma alla fine si è tranquillizzata“. Dello stesso parere Veronica Peparini: “Sua mamma è una donna gioiosa e presente, tanto tanto presente. Ma lo lascia libero di fare“.

Nessuno ci avrebbe scommesso 10 euro su loro e invece dopo sei anni si amano ancora.