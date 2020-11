Andreas Muller ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi e quest’anno, nonostante lo abbiamo visto durante la prima puntata in occasione del ventennale, non farà parte del cast dei ballerini professionisti.

A svelarlo è stato lo stesso Muller su Instagram, sottolineando come sia stata una sua decisione personale.

“Ci tenevo a dirvi fin da subito che quest’anno non sarò presente ad Amici. Questo momento di vita particolarmente strano e difficile mi ha dato modo di pensare (anche troppo) e sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa.

Sono stati anni per me veloci in cui ho fatto tantissime cose belle, ma chi mi conosce sa che sono un ragazzo troppo ambizioso per fermarmi a 24 anni. Ho bisogno di sperimentare, di ricercare , di avere stimoli, di crescere, di iniziare anche nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come Artista e non , questo vuol dire a volte staccarsi da ciò che abbiamo per rischiare”.