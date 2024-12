Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano: la proposta di matrimonio

Il mese scorso si sono diffusi rumor riguardo a una proposta di matrimonio da parte di Andreas Muller a Veronica Peparini, realizzata nel backstage de La Talpa. Le voci sono state confermate quando Silvia Toffanin ha ospitato la coppia a Verissimo, mostrando le immagini in cui Andreas si inginocchia per chiedere a Veronica di sposarlo. Nella clip, il vincitore di Amici esprime la sua devozione: “Io e Veronica in questi anni ne abbiamo vissute tantissime. Oltre al gioco, abbiamo affrontato pregiudizi e barriere, senza fermarci. Abbiamo anche avuto due splendide figlie, Ginevra e Penelope, e voglio fare un ulteriore passo nella nostra relazione”.

Durante l’intervista a Verissimo, Andreas ha rivelato che la proposta non era stata programmata prima della partenza per La Talpa: “Lei non se l’aspettava ed è la prima volta che rivediamo queste immagini. Non era una cosa pianificata; siamo andati lì per un’esperienza di gioco e, mentre eri più insieme, ho sentito il bisogno di chiederglielo. Il matrimonio non era un obiettivo nella nostra relazione; il nostro sogno era diventare genitori. Però, ho pensato che le sarebbe piaciuto diventare, ufficialmente, mia moglie”. Riguardo alla data del matrimonio, Andreas ha affermato che non c’è ancora una data fissata, ma pensano di celebrarlo in estate, in una giornata soleggiata con gli amici.

Veronica ha poi chiarito delle voci circolate in merito alla sua reazione dopo la proposta, specificando: “Hanno scritto che mi sono arrabbiata per la proposta, ma non era così. Mi sono arrabbiata quella sera, ma non per il matrimonio. La proposta è arrivata proprio nel giorno dell’eliminazione e io stavo male per quello. Uscita, ho detto a lui: ‘Ma proprio ora che ci siamo candidati al matrimonio, siamo usciti’”.

In conclusione, la proposta di matrimonio di Andreas a Veronica ha suscitato emozioni e ha confermato il forte legame che la coppia ha costruito, nonostante le sfide affrontate nel corso della loro relazione.