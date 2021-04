Ad un mese e mezzo dal primo bacio Andrea Zenga ha recentemente ufficializzato il suo sentimento per Rosalinda Cannavò. L’ex gieffino durante una diretta ha rivelato che adesso sente di poter parlare di amore. Nonostante questo Andrea ha detto che lui e la fidanzata non parteciperanno a Temptation Island.

“Adesso posso dire che tra me e lei è amore, direi proprio di sì. Possiamo parlare tranquillamente di amore. Lei è ufficialmente la mia fidanzata e rappresenta tanto. Ora vorrei anche vedere qualcosa del suo passato, le sue fiction ad esempio. Lei però si rifiuta perché si vergogna. Per ora ho visto solamente degli spezzoni. Per adesso ho incontrato mamma Giusy e la sorella Francesca, perché erano salite per partecipare a Live Non è la d’Urso. Però Rosy non ha ancora conosciuto mamma Roberta. […] Ora sono tornato alla mia vita normale di tutti i giorni, al mio lavoro. Faccio l’agente immobiliare, ma ho dei sogni, mi piacerebbe fare l’opinionista sportivo”.

E chissà se Andrea Zenga ha visto anche questo spezzone meraviglioso…

Il figlio di Walter Zenga ha anche svelato chi sono gli ex gieffini ai quali è più legato: “I gieffini ai quali sono più legato sono sicuramente i due ragazzi, Zelletta e Pier. Con loro due ho condiviso tantissimo, forse anche perché hanno la mia età. Però voglio bene anche a Stefania e ci sentiamo spesso. Pierpaolo era un amico della mia ex fidanzata e tramite lei ci siamo conosciuti in questi anni. Andrea invece è stata una conoscenza nuova. Se avrei preferito un altro vincitore del GF Vip 5? Alla fine va bene così, Tommaso ha dato tanto al programma quindi ok“.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò parlano di una polemica che riguarda Zelletta.

In una recente intervista Andrea Zelletta ha fatto i nomi degli ex gieffini ai quali è più affezionato e non ha menzionato Zenga e la Cannavò. I due però l’hanno presa benissimo: “A noi non ci importa cosa scrivono i giornali, l’importante è la vita vera. Le cose dette nelle interviste lasciano il tempo che trovano. Chi mi nomina o meno amen, noi le persone le sentiamo privatamente. Basta il GF è finito quindi va bene così“.