Andrea Zenga è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato di Rosalinda. Il figlio di Walter Zenga ha speso delle belle parole per il suo rapporto con l’attrice siciliana.

“Era da un po’ di tempo che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosy. Ovviamente per parlare di amore è presto ma è una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, perché nella casa prima conosci la persona, sei attratto dai piccoli gesti, oltre ovviamente all’aspetto fisico. Nelle ultime settimane ci siamo avvicinati molto e secondo me ci sono basi per costruire qualcosa di importante. Poi la vita vera è fuori e bisogna vedere cosa accadrà. Ho visto che si è staccata dalla precedente relazione. Ero disposto a fare un passo indietro o uno in avanti e alla fine e mi sono fatto avanti.È stata una cosa molto naturale e speriamo che porti a qualcosa di molto importante fuori. Sono davvero sereno per adesso”.

Andrea Zenga commenta le Rosmello.

“Sinceramente quando nel video lei ha detto di essere innamorata per un attimo sono rimasto confuso. Io ho conosciuto Rosalinda, non la loro amicizia prima. Entrando a dicembre io ho vissuto loro da quel periodo. Sono rimasto un po’ spiazzato perché dopo che le ha dichiarato amore l’ha mandata in nomination. Quindi non lo so quale sia la verità. Non credo sia un sentimento vero ma però Rosalinda è stata esplicita dicendo che era amicizia la loro. Comunque in quel momento ero imbarazzato e confuso”.

Dayane si può criticare per tutto, ma non per i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda. Anzi, penso che l’innamoramento per la Cannavò adesso spieghi moltissime cose, dalle gelosie agli sbalzi d’umore.

Io, Rosalinda e Dayane. Sembra il titolo di un film con la trama all’imagine me and you 😂#exrosmello #Verissimo pic.twitter.com/z2tCWsHEIp — nanni’ (@pommydora) February 27, 2021

Zenga che mette in dubbio i sentimenti di Dayane e no della sua Rosafinta che è passata da 10 anni di fidanzamento a dichiararsi per Dayane dopo a lui solo per 2 settimane. ma per carita 🤡 #verissimo — cioè?!🏳️‍🌈 (@redpastel3) February 27, 2021