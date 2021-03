La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua anche fuori dalla casa del GF Vip. Questa settimana a parlare di questa coppia è stata la madre dell’ex geiffino, Roberta Termali. La donna in un’intervista rilasciata a DiPiù ha speso delle belle parole per il figlio e la sua compagna.

“Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti”.

L’ex moglie di Walter Zenga ha anche commentato l’Aresgate e le indagini che hanno portato Rosalinda ad andare in Procura a Roma.

“Non credo che questo processo possa intaccare la coppia. Anzi, penso che Rosalinda possa trovare in mio figlio una roccia a cui aggrapparsi nell’attesa che la bufera passi. Io non conosco esattamente i fatti, però conosco a fondo il mondo della televisione e quindi non la giudico. Penso che affronterà tutto con molta serenità. Riuscirà a dire bene tutte le cose che sa. Dire la verità è sempre la cosa giusta da fare. Ha già detto molto al GFVip. A me interessa solo che mio figlio sia sereno accanto a lei e penso che lo sia. Stanno conducendo una vita molto semplice e stanno bene insieme. Questo è ciò che conta. Poi tutto quello che fa parte del passato merita di essere dimenticato e archiviato, è giusto così”.