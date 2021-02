Andrea Zenga dopo settimane passate nel limbo del flirt detto/non detto si è finalmente dichiarato, confessando a Rosalinda Cannavò di provare un reale interesse per lei e di volerci in qualche modo provare.

Il gieffino però è stato molto rispettoso ed ha detto che – qualora Rosalinda non provasse interesse o volesse aspettare di chiarire prima la sua storia con Giuliano – lui farebbe un passo indietro.

“E’ inutile negare che quando gli altri scherzavano su noi a me faceva piacere, è nato tutto per un gioco, ma non posso negare le cose che sento e che penso di te. E’ difficile per me tenersele dentro certe cose”.

“Anche a me faceva piacere”, ha risposto Rosalinda, sottolineando però di aver ricevuto una certa educazione fatta di principi e che preferirebbe aspettare di parlare con Giuliano.

“Fosse stato per me” – ha continuato poi Andrea Zenga – “A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”.