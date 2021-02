Nonostante non abbiano mai dormito insieme, qualche sera fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono coccolati sotto le coperte. I più maligni hanno parlato di ‘movimenti sospetti’ e su Twitter qualcuno ha fatto delle allusioni particolari, ma ieri il figlio di Walter Zenga a Casa Chi ha smentito le voci circolate nei giorni scorsi.

“Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena.

Il nostro rapporto non è come quello tra Pierpaolo e Giulia che si sono vissuti per mesi. Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono.

Quando Dayane ha detto di essere innamorata di Rosalinda non avevo capito bene. Diciamo che è stata una spina nel fianco. La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’. Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo. A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF cero io, non prima”.