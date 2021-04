Nelle ultime settimane sono saltati fuori dei rumor davvero bislacchi su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Stando a queste voci la storia tra i due sarebbe fake e lui sarebbe pronto ad andare a Temptation Island come tentatore. Ma non è finita qui, perché chi ha messo in giuro questi pettegolezzi parla anche di una “donna matura” infatuata di Andrea.

Zenga durante una recente diretta ha preso in giro queste dicerie: “Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio“.

Comunque il ragazzo si sottovaluta, io mi farei tentare volentierissimo da questa “palma”.

Non Andre che nel percularl* fa confusione tra “una terza persona” e “una terza donna” e loro stanno dicendo che ha addirittura due amanti. Ammazza Andrè, se ti rimane un posticino anche per una quarta donna io mi candido eh 🤦🏻‍♀️😂#zengavo — itsTEAtime (@michiamotea) April 19, 2021

Anche la madre di Andrea Zenga ha smentito la sua partecipazione al programma mariano: “Mio figlio e Rosalinda non faranno Temptation Island. Non penso proprio che andranno. Lui ha già dato in questo senso e quindi sarebbe assurdo. Stanno vivendo il loro amore fuori in tranquillità e stanno bene così. Piuttosto al GF Vip mi sarebbe piaciuto vederlo da settembre insieme agli altri, lui sarebbe stato altri mesi lì dentro. Quella è un’esperienza che cambia il tuo modo di vedere le cose. Serve a chi sta dentro, ma anche a noi fuori. Senza il GF Vip non avremmo vissuto i nostri figli da fuori“.

Anche Rosalinda aveva escluso la sua presenza e quella di Andrea Zenga a Temptation Island.

“Non credo sia il programma giusto per noi in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco e mi sembra prematuro andare in un programma come Temptation Island. Adesso no, poi non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo. Adesso è ancora troppo presto”.

