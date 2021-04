Non solo la risposta a Dayane Mello, Andrea Zenga ospite di Giada Di Micieli nel programma Non Succederà Più di Radio Radio ha anche parlato del passato della sua compagna. L’ex gieffino ha detto di aver discusso con Rosalinda di quello che ha dovuto affrontare negli anni, ma ha aggiunto di non essersi fatto influenzare dal vissuto di “Adua Del Vesco”.

“Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno. Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”.