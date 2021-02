La scorsa settimana Alessia Zelletta, sorella minore di Andrea Zelletta, ha scritto su Instagram un messaggio rivolto ad Andrea Zenga che il conduttore gli ha letto in diretta: (“Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello? Tipo Zenga, Zelletta Junior ti aspetta!“).

Una dichiarazione in piena regola che gli autori del reality si sono divertiti a mostrare per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò, in crisi col fidanzato Giuliano e sempre più vicina a Zenga.

A domanda su “Chi preferisci fra Rosalinda e Alessia?” posta da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, Andrea Zenga molto diplomaticamente ha risposto “Rosalinda, ma perché la conosco ed è in questa casa. Alessia non la conosco“.

E che guerra sia! Andrea Zenga potrebbe essee conteso tra Rosalinda e… Alessia Zelletta! FIRST REACTION… #GFVIP pic.twitter.com/pdvhDKHtJa — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Alessia Zelletta entra al Grande Fratello Vip per incontrare Andrea Zenga

Detto, fatto. Ieri sera la sorella di Zelletta si è presentata a Zenga durante un faccia a faccia nel giardino del Grande Fratello.

“Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale rispondo sempre mio fratello, perché ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ed io questi valori li ho rivisti in te. Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza ed un po’ frizzante. Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua, fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un NO come risposta”.

… ma… stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti… #GFVIP pic.twitter.com/Ib6ZntNJqX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

L’incontro però non ha suscitato in Andrea Zenga nessun interesse. A fine puntata, infatti, su domanda diretta di Andrea Zelletta “Ti piace mia sorella?“, Andrea Zenga ha risposto: “Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma… Non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura“.

2 di picche confermato.

L’articolo Andrea Zenga, la sorella di Zelletta si prende il due di picche: “Esteticamente non è il mio tipo” proviene da Biccy.it.







