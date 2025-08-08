Andrea Zenga: la gioia di essere papà di Camilla

La vita di Andrea Zenga, noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, è cambiata radicalmente con l’arrivo della sua piccola Camilla. In un’intervista su Instagram, il figlio dell’ex portiere Walter Zenga ha condiviso dettagli sul suo rapporto con la compagna Rosalinda Cannavò, attrice conosciuta proprio nel reality show.

Andrea ha rivelato che, dopo un periodo iniziale di acclimatamento, la sua relazione con Rosalinda è migliorata grazie alla gioia della genitorialità. “Insieme siamo mamma e papà, e questo è un momento davvero felice per noi”, ha dichiarato, sottolineando il legame speciale che si è instaurato da quando è diventato padre.

Tra le attività che più ama condividere con Camilla ci sono i giochi in piscina e al mare. Zenga si diverte nei momenti di svago con la piccola, descrivendo come le piace “riempire la piscinetta” e giocare con i secchielli. Tuttavia, ha anche confessato che i primi mesi sono stati impegnativi, con difficoltà nell’adattarsi al nuovo ruolo. “Ci è voluto un po’ di tempo per instaurare un legame”, ha detto, ma ora il sentimento che prova è indescrivibile.

Infine, alla domanda sulle nozze con Rosalinda, Andrea ha risposto con un pizzico di ironia, lasciando i fan con la curiosità di sapere cosa riserverà il futuro per la coppia. Con un mix di affetto e leggeri imprevisti, il viaggio della paternità si sta rivelando intrigante e gioioso per lui.