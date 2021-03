Dopo la mamma di Andrea Zenga, anche il fratello ha commentato la storia d’amore dell’ex gieffino con Rosalinda Cannavò. Nicolò Zenga ieri dietro le quinte di Domenica Live ha incontrato per la prima volta la cognata.

“Guarda Barbara l’ho conosciuta proprio adesso. Non avevamo modo di vederci. Lei vive qui con Andrea, io invece tra Osimo e Roma per il mio lavoro e sono spesso in giro. Ci siamo appena incrociati. Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andre felice e sono contento per lui”.