Le Iene hanno rischiato di far scoppiare una delle coppie nate durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Andrea Zenga complice di Nicolò De Vitis ha finto di avere un provino per diventare conduttore di una trasmissione sportiva su una rete privata. Rosalinda ha accompagnato il suo fidanzato al casting e si è ritrovata davanti ad una bellissima co conduttrice, Francesca, che ci ha provato spudoratamente con l’ex gieffino (che è stato accusato di aver davvero tradito la compagna). L’attrice siciliana è andata su tutte le furie: “Non mi piace quella. Ti giuro che mi sto innervosendo. Se mi vedi che mi alzo e me ne vado è perché ti sto lasciando e poi stai con lei. Non ti do nessun bacio. Ti mando a quel paese attento“.

Il peggio è arrivato quando i due hanno lasciato gli studi di Go Tv: “Quella la prenderei a sberle. Fa doppi sensi e battute, ma come si permette? Ci sta provando con te. Tutta l’estate tu con lei in questo programma? Tu sei pazzo. Tutto il tempo a farti battute, ma come ca**o si permette? Tu sei il mio ragazzo. L’avrei picchiata ti giuro. E tu che ridevi alle sue battute, che schifo“.

Per rincarare la dose il dirigente di Go Tv ha mandato Francesca a casa dei due ex gieffini ed è proprio lì che la Cannavò ha dato il meglio di sé: “Io gelosa di te? Non penso proprio. Se continui ti sbatto fuori. Tu ci stai provando con il mio fidanzato. E tu Andre che la difendi? Resta con lei. Andatevene a fare in c**o. Di me ti scordi, quella è una tr**a“.

Chi aveva dubbi su questa coppia adesso dovrà ricredersi.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: il video dello scherzo de Le Iene.

Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di Andrea Zenga! #LeIenehttps://t.co/hcMkwGk1Vc — Le Iene (@redazioneiene) May 4, 2021

Sai stasera che c è in TV? #leiene con Andrea e Rosy e noi tutti li pronti🤣😂😍✈ pic.twitter.com/guncJepCVe — Silviafon69 (@silviafon69) May 4, 2021